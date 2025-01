Como, scambio di documenti per Fresneda: è atteso in Italia per le visite

Si avvicina la chiusura dell’operazione Fresneda per il Como: gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Il Como sta per chiudere un altro colpo in entrata per il mercato di gennaio.

Per la difesa il club ha ormai definito l’arrivo di Ivan Fresneda, terzino spagnolo classe 2004 in forza allo Sporting Club de Portugal.

La squadra allenata da Fabregas ha superato la concorrenza del Valencia trovando l’accordo con il giocatore.

Restano ora da sistemare le ultime formalità prima dell’annuncio ufficiale.

I dettagli dell’operazione

Fresneda è atteso nella giornata di giovedì 9 gennaio in Italia per le visite di rito e la firma sul contratto. Le parti sono al lavoro oggi (mercoledì 8) per lo scambio di documenti che darà l’ok al giocatore per volare a Como.

Operazione con lo Sporting che si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto (raggiungibile a condizioni semplici) fissato a 10 milioni.