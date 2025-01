Ufficiale, Patrick Kluivert nuovo commissario tecnico dell’Indonesia

Il calcio indonesiano si affida a Patrick Kluivert

Dopo l’esonero del ct Shin Tae-yong, in carica alla guida del Paese asiatico dal 2019, ora l’Indonesia ha un nuovo allenatore.

La scelta è ricaduta proprio sull’ex campione olandese Patrick Kluivert, classe 1976, reduce dall’esperienza all’Adana Demirspor in Turchia.

Ex Milan e Barcellona tra le altre, per un decennio tra le stelle dell’Olanda con cui ha segnato ben 40 reti in 79 partite pur senza mai vincere titoli, sarà affiancato da un altro olandese.

In veste di direttore sportivo, infatti, dovrebbe esserci proprio l’ex ct dei Paesi Bassi, ovvero Louis Van Gaal.

Indonesia, fiducia a Kluivert e Van Gaal

L’obiettivo dell’Indonesia, che ha deciso di puntare su due profili di grande esperienza nel calcio europeo, è molto chiaro. Il Paese asiatico vuole puntare alla qualificazione ai Mondiali 2026 di Canada, Messico e Stati Uniti.

Nello specifico, sarebbe una prima volta dopo la partecipazione alla coppa del 1938 con il nome di Indie Orientali Olandesi, venendo eliminati in quell’occasione al primo turno dall’Ungheria.