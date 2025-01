Como, contatti in corso per Ikone della Fiorentina

Il Como è molto attivo sul mercato per i movimenti in entrata: contatti con la Fiorentina per Ikone.

Il Como vuole essere protagonista anche nel mercato invernale dopo aver recitato un ruolo primario in quello estivo.

Dopo Butez, Fresneda (clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti) e Yeremay (clicca qui), il club lombardo sta lavorando a un rinforzo offensivo.

Sono stati avvitati infatti i contatti con la Fiorentina per Jonathan Ikone.

L’ala francese, che ha collezionato 4 gol in 22 presenze nel corso della stagione, è stata messa sul mercato da parte della società viola.

Como-Ikone, la situazione

Sono in corso i contatti per portare Ikone al Como. Il club lombardo vorrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito.

La Fiorentina però chiede al momento di inserire l’obbligo di riscatto nel prestito (cosa che il Como non vorrebbe fare). I contatti tra le parti continueranno.