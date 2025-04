Virtus Entella, Avellino e… Padova: i biancorossi sono la terza squadra promossa in Serie B

La formazione biancorossa vince il girone A di Serie C con una giornata d’anticipo.

Il Padova è la seconda squadra a centrare la promozione aritmetica in Serie B. I veneti vincono il girone A e battono in volata il Vicenza, chiudendo il campionato davanti ai rivali.

Un campionato in cui il Padova è sempre stato in lotta per la promozione. Bortolussi e compagni sono sempre stati primi per tutta la stagione, perdendo la vetta solo nelle ultime giornate per poi riprendersela a causa della sconfitta del Vicenza contro la Virtus Verona nella trentaseiesima giornata.

Adesso, per il Padova, è tempo di festeggiare quella Serie B che dalle parti dell’Euganeo mancava dal 2018-19. I biancorossi dopo essere stati vicini, a più riprese, alla promozione negli ultimi anni, centrano finalmente l’obiettivo vincendo il girone A di Serie C.

Da Bortolussi a Fortin, da Delli Carri a Kirwan, passando per Spagnoli, Liguori e non solo. Tanti i protagonisti della promozione del Padova, cui “direttore d’orchestra” è stato Matteo Andreoletti, allenatore arrivato all’inizio della stagione e che è stato in grado di guidare al meglio un gruppo di ragazzi che, in campo, ha dimostrato di non essere secondo a nessuno.

I numeri del Padova in stagione

86 punti in 38 partite. Tanto è bastato al Padova per avere la meglio sul Vicenza e spuntarla in volata. Una lotta punto a punto, con i biancorossi allenati da Vecchi che erano anche riusciti a superare i biancoscudati, salvo poi cadere e perdere la vetta.

Il Padova del direttore sportivo Mirabelli può quindi finalmente festeggiare. Tempo per pensare al calciomercato ci sarà, ovviamente, in estate. Adesso la cosa più importante è aver ritrovato la Serie B, con la città che può gioire questo storico risultato.

Matteo Andreoletti, l’allenatore che ha riportato Padova in B

Padova torna in B. Il Padova torna in B. Un grande grazie dei tifosi deve andare, ovviamente, a Matteo Andreoletti. Uno dei più giovani allenatori della categoria che ha saputo rialzarsi dopo l’esonero a Benevento della scorsa stagione.

Il classe 1989 affronterà per la prima volta un campionato da Serie B nella prossima annata. Una giovane carriera iniziata come preparatore dei portieri a Lecco, passando per Seregno, Sanremo, Pro Sesto, Benevento e finalmente Padova. La sua isola felice. Il primo mattoncino è stato messo, adesso i biancoscudati non vogliono più porsi limiti.