Calciomercato LIVE: le notizie del 8 gennaio

Tutte le principali news del calciomercato di Serie A, B e calcio internazionale minuto per minuto.

12:00 – La Salernitana non si ferma a Cerri ma punta anche a Raimondo (anche Girelli in lista). Valentini ha nel mirino anche Saric, che lo ha avuto ad Ascoli e ora è in forza al Palermo.

11:05 – Parma, ufficiale l’arrivo di Lovik. Il comunicato: “Parma Calcio annuncia che il difensore è stato acquistato a titolo definitivo dal Molde Fotballklubb e ha firmato un contratto fino al 30.06.2029. Cresciuto nelle giovanili del Club norvegese, Mathias ha da subito conquistato l’attenzione della prima squadra grazie al suo approccio al lavoro e alle sue attitudini. E’ un esterno difensivo con una propensione all’azione offensiva, che ha realizzato nella sua giovane carriera 110 presenze totali con il Molde FK e 7 gol fra campionato e coppe. Appena 21enne, Mathias ha già al suo attivo anche un’importante esperienza internazionale, avendo disputato match in tutte le coppe internazionali europee (Europa League, Conference League e la fase di qualificazione in Champions League). Dall’Under 16 fino all’Under 21, l’esterno difensivo ha giocato in tutte le Nazionali giovanili della Norvegia, dove ha raccolto 32 presenze e una rete, a testimonianza di un percorso di costante crescita e miglioramento”.