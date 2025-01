Genoa, Cornet è in città: le prime immagini

Maxwel Cornet, nuovo acquisto Genoa

Le prime immagini del nuovo acquisto dei rossoblù in Italia

Dopo la chiusura della trattativa lampo nella notte tra venerdì e sabato, pochi minuti fa Maxwel Cornet è atterrato al Cristoforo Colombo di Genova, pronto a cominciare la sua nuova avventura in rossoblù.

In arrivo in prestito fino al termine della stagione dal West Ham, l’attaccante (in questa prima parte di stagione in prestito al Southampton) svolgerà domani mattina – lunedì 20 gennaio – le visite mediche, per poi mettere la firma sul contratto fino a giugno.

--> -->

Un colpo importante per Patrick Vieira, che potrà contare dunque su un nuovo giocatore in grado di dare fantasia in attacco.

L’esterno rappresenta il secondo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato, dopo quello di Otoa dall’Aalborg.