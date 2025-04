Infortunio per Juan Jesus, il Napoli perde un altro difensore

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo la tendinopatia all’adduttore lungo di Alessandro Buongiorno, che avrà bisogno almeno di un’altra settimana per recuperare, gli azzurri perdono un’altra pedina in difesa.

Nel corso di Napoli-Empoli, posticipo della 32ª giornata di Serie A andato in scena lunedì 14 aprile al “Maradona“, Juan Jesus è stato costretto al cambio al 72′.

Al suo posto l’ingresso di Rafa Marin alla sua seconda apparizione in campionato dopo 5′ disputati durante Lazio-Napoli del 15 febbraio 2025, finito 2-2.

A due giorni dalla sfida, sono arrivati i risultati degli esami approfonditi cui si è sottoposto il difensore ex Inter Juan Jesus. Per lui una lesione distrattiva alla coscia destra.

Il comunicato sull’infortunio di Juan Jesus

Di seguito riportiamo il comunicato del Napoli sulle condizioni di Juan Jesus. “Nel corso del match contro l’Empoli Juan Jesus ha accusato un risentimento muscolare. “Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Juan Jesus ha già iniziato l’iter riabilitativo“.

Pessime notizie per il difensore brasiliano, che non potrà essere a disposizione di Conte nelle ultime sei partite di Serie A. Stagione finita.