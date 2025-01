Juventus, la probabile formazione contro il Benfica

Le probabili scelte di Thiago Motta in vista della gara di Champions League della sua Juventus contro il Benfica

Si avvicina l’ultima gara di questa prima parte della Champions League per la Juventus di Thiago Motta che affronterà il Benfica.

I bianconeri in queste prime 7 giornate hanno rimediato 3 vittorie, contro PSV, Lipsia e Manchester City, 3 pareggi, contro Bruges, Aston Villa e Lille, e 1 sconfitta contro lo Stoccarda.

Agli uomini di Motta ora non resta che vincere e sperare che, grazie ad alcuni risultati delle altre, riescano a piazzarsi nelle prime 8, evitando così i playoff.

In vista di questa gara Thiago Motta dovrebbe cambiare 6 titolari rispetto alla sconfitta contro il Napoli dello scorso turno di Serie A.

La probabile formazione della Juventus contro il Benfica

Per la gara contro il Benfica Motta si dovrebbe affidare al solito 4-2-3-1. In porta, a difendere i pali della Juventus, ci sarà Perin. Linea a quattro di difesa composta d Savona, Gatti, Kalulu e Mckennie come terzino sinistro. In mezzo al campo, invece, spazio al duo Locatelli-Douglas Luiz, che sostituirà Thuram. Dietro al centravanti, che sarà Vlahovic e non Kolo Muani, agiranno Conceicao, Koopmeiners e Mbangula.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Mckennie; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Dove vedere Juventus-Benfica in streaming e TV

La gara tra la Juventus e il Benfica, in programma per mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00, sarà trasmessa da Sky. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite SkyGo.