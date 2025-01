Juventus, Thiago Motta: “Contro il Benfica in campo senza fare calcoli. Vlahovic titolare? Lo vedrete domani”

Le parole di Thiago Motta alla vigilia della gara di Champions League tra la Juventus e il Benfica

La Juventus è pronta a tornare in campo per l’ottavo turno di Champions League: all’Allianz Stadium arriva il Benfica.

I bianconeri di Thiago Motta occupano il 17esimo posto con 12 punti. Nell’ultimo turno della competizione, Di Gregorio e compagni hanno rimediato un pareggio contro il Club Brugge.

Thiago Motta ha presentato l’incontro con i portoghesi prima ai microfoni di Sky Sport. “Andremo in campo senza fare calcoli. Abbiamo una grande opportunità domani, giochiamo contro una grande squadra. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico e vogliamo arrivare alla vittoria. Dobbiamo digerire subito la partita di Napoli. Abbiamo recuperato bene, siamo pronti per fare una bella partita”.

“Napoli è stato un campo difficile per tutti negli ultimi anni. Nel secondo tempo ci siamo abbassati e abbiamo sofferto. Non possiamo ripetere gli errori del secondo tempo. Vlahovic titolare? Lo vedrete domani”.

Juventus, le parole di Motta

L’allenatore della Juventus ha aggiunto in conferenza stampa: “Cambiaso non sarà a disposizione. Non si sente al 100%”. Sui risultati: “Il nostro obiettivo è fare una grande partita per arrivare alla vittoria. Non ci piace perdere e vogliamo dimenticare il più presto possibile il passato”.

Motta ha concluso: “Il nostro obiettivo è arrivare alla vittoria. Per questo esiste il lavoro quotidiano. Stiamo lavorando con massimo impegno per riuscirci. Non siamo soddisfatti”.