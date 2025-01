Neymar saluta l’Al-Hilal: “Ho fatto di tutto per giocare. Continuerò a seguirvi”

Il messaggio d’addio di Neymar ai tifosi dell’Al-Hilal

Neymar saluta l’Al-Hilal. Dopo aver risolto il contratto con il club, il brasiliano ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi attraveros un post sui suoi profili social.

L’attaccante brasiliano commenta: “A tutti all’Al Hilal, ai fan, grazie !! Ho dato tutto per giocare e vorrei che ci godessimo momenti migliori in campo insieme” dice Neymar.

La sua avventura termina dopo aver giocato due partite, per un totale di 42′. “Ai sauditi, grazie per aver dato a me e alla mia famiglia una nuova casa e nuove esperienze. Ora conosco il vero saudita e ho amici per tutta la vita. Ho sempre sentito il tuo amore e la tua passione per il gioco. Seguirò il tuo viaggio come club e paese verso il 2034”.

Neymar conclude mandando un messaggio ai tifosi. “Il tuo futuro sarà incredibile, stanno accadendo cose speciali. Vi sosterrò sempre!!!”