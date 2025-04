Lazio, Baroni: “Dobbiamo giocare tutte le partite per riprenderci l’Europa”

Le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, nell’intervista post partita dopo la gara contro il Genoa di Vieira

Vincere per continuare a inseguire la qualificazione all’Europa della prossima stagione: era questo l’obiettivo della Lazio di Marco Baroni.

I biancocelesti arrivano alla gara dopo l’eliminazione dall’Europa League ai calci di rigore contro il Bodo/Glimt.

Nell’ultima di campionato, invece, gli uomini di Baroni hanno pareggiato 1-1 nel derby contro la Roma. Alla fine la gara è terminata 2-0 con le reti di Castellanos e Dia.

Nel post partita proprio Marco Baroni ha commentato la prova della sua Lazio contro il Genoa di Patrick Vieira.

Lazio, l’intervista post partita di Baroni

Baroni ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Quando sono tornati i giocatori importanti è stato un bene per noi. Io non posso mai parlare di chi non c’è. Castellanos ha fatto un grandissimo gol. Abbiamo fatto una grandissima partita in uno stadio difficile“.

L’allenatore della Lazio ha poi continuato: “L’amarezza è tanta. Abbiamo fatto un grande torneo e una grandissima partita contro il Bodo/Glimt. Deve essere un punto di partenza. Da oggi dobbiamo giocare tutte le partite per riprenderci l’Europa. La testa deve essere gara dopo gara“.

“Non dobbiamo colpevolizzare Belahyane”: le parole di Baroni

L’ex Verona si è anche concentrato sull’espulsione di Belahyane : “Reda non dobbiamo colpevolizzarlo. Era dispiaciuto e sapeva di aver commesso un errore. Fortunatamente la squadra è rimasta comunque salda e solida nella prestazione“.

Per concludere Baroni ha commentato cosa si aspetta dal finale di stagione: “Dobbiamo solamente pensare al lavoro. Siamo arrivati qui insieme facendo un percorso molto bello. La squadra ha sempre espresso un bel calcio“.