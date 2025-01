Champions League, la situazione delle italiane a 90 minuti dalla fine della fase campionato

Trofeo Champions League (Imago)

La situazione delle italiane in Champions League prima dell’ultima giornata della League Phase

È tutto pronto per quella che sarà una serata entusiasmante e ricca di spettacolo.

Questa sera, infatti, sono in programma le 18 partite di Champions League che chiudono la fase campionato, le quali si giocheranno tutte in contemporanea.

Classifica che cambierà ogni minuto, tanti gol, calcoli infiniti: insomma, prendete già posto nel divano per godervi ogni istante.

Sarà importante, soprattutto, capire anche cosa serve ai club italiani per qualificarsi: la situazione squadra per squadra.

Inter e Milan le più avanti

Chi si presenta all'”ultimo ballo” con buona possibilità di accedere direttamente agli ottavi sono certamente Inter e Milan. I nerazzurri si trovano al momento al quarto posto a 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta; ai ragazzi di Inzaghi basta un pareggio contro il Monaco per evitare i playoff, ma vincere sarebbe comunque importante nell’ottica del piazzamento finale e dei bonus economici, che aumentano di posizione in posizione.

Discorso simile anche per i “cugini” rossoneri, che occupano la 6ª posizione e hanno ottenuto fin qui un punto in meno. A Leao e compagni, però, il pareggio potrebbe non bastare: contro la Dinamo Zagabria bisognerà vincere per essere sicuri degli ottavi, mentre in caso di un solo punto servirebbero diversi incastri favorevoli.

Pallone Champions League (IMAGO)

La situazione di Atalanta, Juventus e Bologna

Tra le prime 8 in questo momento c’è anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha raccolto 14 punti nelle prime 7 gare. I nerazzurri non hanno chance: dovranno vincere in casa del Barcellona o passare per i playoff. Sarà però tutt’altro che semplice, anche perché i blaugrana vogliono ottenere il bottino pieno per mantenere il secondo posto e chissà, rubare anche la testa della classifica al Liverpool.

Speranze più che minime invece per la Juventus, a cui sarebbero bastati 6 punti tra Club Brugge e Benfica per guadagnare il passaggio tra le migliori 16. In Belgio è arrivato invece solo un pareggio, che ha portato i bianconeri al 17° posto momentaneo. Vincere stasera sarà comunque fondamentale: con tre punti Thiago Motta e i suoi ragazzi avranno la possibilità di diventare teste di serie al sorteggio dei playoff. Infine il Bologna, che nonostante la vittoria contro il Borussia Dortmund non ha più chance di qualificarsi. I rossoblù si trovano a 5 punti, mentre la quota minima per la top 24 è attualmente pari a 10. In ogni caso, gli emiliani andranno a Lisbona con l’obiettivo di chiudere al meglio questa campagna europea e con la speranza di tornarci anche il prossimo anno.