Torino, Elmas è arrivato in Italia | FOTO e VIDEO

Il Torino accoglie Eljif Elmas: l’ex Napoli torna in Italia dopo la parentesi in Bundesliga al Lipsia. Nel pomeriggio le visite mediche

Il Torino è scatenato sul mercato. Nella giornata di martedì 28 gennaio, i granata hanno definito l’arrivo di Eljif Elmas e continuano a lavorare anche per Cesare Casadei, ma è sfida alla Lazio (Clicca qui per le ultime).

Il centrocampista macedone è sbarcato in Italia, un anno dopo l’addio al Napoli per trasferirsi in Bundesliga.

Elmas, ora, si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto con i granata.

Torino e Lipsia hanno chiuso l’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Torino, Elmas arrivato in Italia

Nella giornata di martedì, il Torino ha chiuso l’accordo con il club tedesco, che ha autorizzato il macedone a partire alla volta dell’Italia. Poco dopo le 13:15, l’ex centrocampista del Napoli è sbarcato a Milano. Ora il trasferimento a Torino e nel pomeriggio ci saranno le visite mediche di rito, che saranno propedeutiche alla firma del contratto.

L’ex Napoli ha anche rilasciato qualche parola al momento del suo arrivo: “Un saluto ai tifosi del Torino. Non ho ancora parlato con Vanoli”. Eljif Elmas ha trovato davvero poco spazio in stagione. Tra Bundesliga, UEFA Champions League e DFB Pokal, il macedone ha collezionato soltanto sei presenze, senza segnare nessuna rete.

