Le parole dell’allenatore della Roma.

La Roma si prepara a tornare in campo per l’ultima giornata della prima fase di UEFA Europa League.

L’avversario è l’Eintracht Francoforte, grande protagonista di questa parte di competizione. I tedeschi, infatti, hanno totalizzato 16 punti in 7 giornate, tre in meno della Lazio.

La squadra di Dino Toppmoller è seconda nella classifica generale con 14 gol segnati e 8 subiti.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore della Roma Claudio Ranieri nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Roma, le parole di Claudio Ranieri

Ranieri ha aperto la conferenza stampa parlando di Hermoso: “Hermoso quando sono arrivato era infortunato, poi ha raggiunto un buon livello fisico. Mi piace molto ma giustamente lui vuole giocare e io non posso garantirlo a nessuno. Lo capisco perché un giocatore del genere merita di giocare e io voglio giocatori contenti di stare a Roma”. Sull’arrivo di Rensch: “Sicuramente, posso variare alcune cose e giocare anche a quattro”. Tra poche ore la sfida di Europa League: “Ogni partita per noi è importante per una crescita totale della squadra. Ora dobbiamo pensare a fare bene ogni gara, poi alla fine vedremo cosa saremo riusciti a fare”.

L’allenatore giallorosso ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. “Vogliamo continuare a crescere, domani sarà una bella partita. Giochiamo contro una squadra che ha automatismi. Da quando sono arrivato ho chiesto sempre la prestazione e di non guardare l’avversario. Avremo tre partite molto belle. Bisogna correre meglio, da squadra. Quando siamo compatti riusciamo a essere più bravi. Mercato? Già sapete tutto voi”.

Roma, la parole di Mats Hummels

Insieme a Ranieri, in conferenza stampa è intervenuto anche Mats Hummels: “Stiamo facendo passi avanti e cerchiamo continuità. Abbiamo guadagnato punti su campi pesanti”.

“Ci sono stati anche parecchi arrivati in estate. Con Ranieri c’è un chiaro percorso di miglioramento”.