Le scelte ufficiali dei due allenatori per l’ottava giornata di UEFA Champions League.

Si avvicina l’ultima gara di questa prima parte della UEFA Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà il Monaco – a San Siro – mercoledì 29 gennaio.

Nel corso della League Phase, i nerazzurri hanno totalizzato 5 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (contro il Bayer Leverkusen per 1-0).

In caso di successo, l’Inter si assicurerebbe la fase degli ottavi di finale. La sfida tra l’Inter e il Monaco si giocherà a San Siro e il fischio d’inizio sarà alle ore 21.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Inter-Monaco, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Minamino; Embolo. All. Hutter.

Dove vedere Inter-Monaco in streaming e TV

La gara tra Inter e Monaco, in programma per mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva su Prime Video.