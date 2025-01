Dinamo Zagabria-Milan, le formazioni ufficiali

Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte da Cannavaro e Conceicao per la sfida di Champions League tra Dinamo Zagabria e Milan.

Il Milan si prepara a scendere in campo contro la Dinamo Zagabria, sfida fondamentale per il percorso in Champions League della squadra di Conceicao.

I rossoneri sono infatti al momento sesti in classifica e vorranno quindi vincere a tutti i costi per rimanere tra le prime otto ed evitare i playoff.

I rossoneri sono reduci da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite giocate tra tutte le competizioni e stanno quindi vivendo un buon momento di forma.

La Dinamo Zagabria di Cannavaro, invece, nell’ultima partita di Champions League ha perso 3-0 contro l’Arsenal e vorrà quindi ora tornare subito a vincere.

Le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Milan

Dinamo Zagabria (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro.

Milan (4-3-3): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceição.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Milan in tv e streaming

La gara tra Dinamo Zagabria e Milan, valevole per l’ultima giornata della League Phase di UEFA Champions League, si giocherà allo Stadion Maksimir di Zagabria mercoledì 29 gennaio e il fischio d’inizio sarà alle ore 21:00.

La sfida sarà sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport (253). Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di NowTv e su SkyGo.