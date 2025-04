Le parole dell’allenatore della Roma Claudio Ranieri in un’intervista durante l’ “Inside the Sport” di Coverciano, dove ha ricevuto il premio alla carriera

Tra i premiati all’evento di Coverciano “Inside the Sport” c’è stato anche l’allenatore della Roma Claudio Ranieri.

I giallorosso con lui in panchina hanno risalito la classifica di Serie A da poco a poco, arrivando sino al sesto punto a sole due lunghezze dal quarto tassello, che significa Champions League.

Una scalata significativa, resa possibile dai diciotto risultati utili consecutivi conquistati dai giallorossi.

Dopo la premiazione, Claudio Ranieri ha rilasciato una breve intervista rispondendo ad alcune domande, anche sul suo futuro,

Le parole in intervista di Ranieri

L’allenatore ha iniziato parlando del momento della sua squadra: “Il merito è tutto dei ragazzi. Poi io non voglio fare paragoni con chi ha allenato la squadra prima di me, anche perché sono sicuro che abbiamo fatto del suo meglio. Magari il fatto di essere arrivato in un periodo non buono mi ha aiutato perché così ho avuto la pressione del dover fare le cose nella maniera migliore possibile“.

Per poi continuare: “Come ho fatto? Non saprei rispondere. Ho un mio modo di parlare con i calciatori, gli comunicato con il cuore dicendo ciò che provo. Se continuo? Il tesserino ce l’ho in tasca, potrei consegnarlo anche ora. Io ho dato, ho detto basta. Ho continuato solo perché mi ero promesso che l’avrei fatto solo per Cagliari e Roma e speravo non mi chiamasssero. Ho detto sì a un anno da allenatore, poi sarò senior advisor. E a dirla tutta non so nemmeno bene cosa sia. Ho parlato con Gasperini? Non ancora, magari dopo ma con tutti voi presenti però!“.