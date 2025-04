Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali

Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte da Runjaic e Italiano per la partita di Serie A tra Udinese e Bologna.

Dopo le emozioni della domenica, la 34a giornata di Serie A continua con i posticipi del lunedì. I primi a scendere in campo saranno Udinese e Bologna, in campo questa sera alle 18:30.

I padroni di casa stanno vivendo un pessimo momento di forma, reduci da ben cinque sconfitte consecutive in campionato.

Per quanto riguarda la squadra di Italiano, invece, i rossoblù sono in piena lotta Champions e vorranno quindi vincere a ogni costo per superare la Juventus e tornare tra le prime quattro.

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Davis.

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Sanchez, Lovric, Palma, Pafundi, Bravo, Giannetti, Zemura, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Fabbian. All. Italiano

Dove vedere Udinese-Bologna in tv e in streaming

La partita tra Udinese e Bologna andrà in scena al Bluenergy Stadium questa sera alle 18:30.

Il match sarà visibile in tv e in streaming in esclusiva su Dazn.