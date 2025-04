Champions League, che Barcellona troverà l’Inter in semifinale?

L’analisi sul Barcellona di Hansi Flick in vista della semifinale di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi

“Andremo a Barcellona con rispetto, ma non con paura“. Così Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato nel post partita della gara contro la Roma in merito al prossimo avversario che lui e i suoi giocatori troveranno in semifinale di Champions League.

Una frase dettata dal momento di stagione che stanno vivendo le due formazioni. I nerazzurri infatti, dopo il passaggio del turno contro il Bayern Monaco hanno perso tre partite di fila: due in campionato, una decisiva in Coppa Italia, costata l’eliminazione. Non capitava da marzo del 2023.

Dall’altro i blaugrana hanno invece vinto tre gare consecutive, due in campionato e l’ultima in finale di Copa del Rey contro il Real Madrid.

Lo stato mentale appare dunque, sulla carta, diametralmente opposto. Ma che Barcellona troverà l’Inter nella semifinale di Champions League quindi? Andiamo nel dettaglio.

Inter, che Barcellona troverai?

Dopo il periodo complicato passato in campionato tra novembre e dicembre, il Barcellona ha trovato da gennaio 2025 27 risultati utili su 28 partite giocate (l’unico k.o. nel ritorno del quarto di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, risultato indolore guardando il risultato complessivo). Successi ottenuti anche grazie al recupero degli infortunati, con l’infermeria che ora conta le “sole” presenze di Bernal, Casadò, Alejandro Balde e Lewandowski.

I blaugrana sono primi in Liga con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid e hanno già vinto Supercoppa e Copa del Rey, proprio contro i rivali di sempre dei blancos. Altro dato che spaventa è quello che riguarda i gol segnati: la squadra di Flick è la più prolifica di Europa, con 155 gol segnati in stagione tra tutte le competizioni. Con ancora almeno sette partite da affrontare, i blaugrana sono alla caccia del record storico che appartiene proprio al Barca di Guardiola, che nella stagione 2011/2012 aveva segnato 190 gol in 64 partite.

Inzaghi a caccia di soluzioni

Se è vero che il Barcellona, secondo i dati UEFA, segna in questa stagione in Champions 3.09 gol a partita, è rilevante anche il dato riguardo i gol subiti, pari a 1.42 a partita. Sarà probabilmente questo il fattore che dovrà sfruttare l’Inter, che quest’anno in Europa ha ottenuto ben 8 clean sheet e una media di 0.42 gol subiti a partita.

Per concludere, sono 16 i precedenti nelle Coppe Europee tra i nerazzurri e gli spagnoli: otto i successi del Barcellona, cinque i pareggi e tre le vittorie dell’Inter. Gli ultimi questi, capitati nella fase a gironi della stagione 2022/2023, hanno visto la squadra di Inzaghi vincere in casa 1-0, per poi pareggiare al Camp Nou 3-3. Ora non resta altro che aspettare: l’appuntamento per l’andata delle semifinali è fissato per mercoledì 30 aprile alle 21 dallo stadio olimpico Lluis Compys.