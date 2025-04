Le condizioni di Benjamin Pavard e Marcus Thuram in vista della semifinale di Champions League contro il Barcellona

Arrivano notizie contrastanti da Appiano Gentile in vista della semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Nel corso della gara poi terminata con la sconfitta (la terza in una settimana, non accadeva dal 2017) dell’Inter contro la Roma, è uscito per infortunio Benjamin Pavard al 15′ del primo tempo.

Problema alla caviglia per il difensore francese, che dopo esami di accertamento ha rimediato una distorsione alla caviglia che non gli permetterà di prendere parte al big match contro il Barcellona di Flick.

Nonostante il momento molto difficile per il club, il popolo nerazzurro risponde presente. Poco dopo l’apertura della vendita libera dei biglietti per la sfida di ritorno in Champions League, ci sono addirittura 60 mila persone in coda, nella speranza di poter assistere dal vivo alla partita di San Siro.

Inter, le condizioni di Pavard e Thuram

Benjamin Pavard, dunque, non potrà prendere parte alla trasferta spagnola contro il Barcellona valida per l’andata delle semifinali di Champions League, prevista mercoledì 29 aprile alle 21:00 allo Stadio Olimpico Lluís Companys in Montjuic.

Per il francese, decisivo contro il Bayern Monaco con il gol dell’ex, si tratta di una distorsione alla caviglia, rimediata durante uno scontro con Celik, atterrando male a terra.

Notizie positive, invece, per quanto riguarda Marcus Thuram. L’attaccante francese, costretto ai box per le ultime uscite, ha lavorato ancora a parte rispetto al gruppo a un ottimo ritmo. Se nella giornata di martedì 29, alla vigilia del big match, dovessero essere confermati i progressi, l’attaccante potrebbe partire con la squadra.