Casadei tra Torino e Lazio, si aspetta la decisione del Chelsea: le ultime

Casadei, centrocampista Chelsea (Imago)

Lazio e Torino continuano a contendersi il centrocampista del Chelsea

Va ancora avanti la telenovela Casadei, con Torino e Lazio che continuano a contendersi il centrocampista del Chelsea.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 gennaio, il Torino – forte del sì del giocatore – ha fatto tutto quello che serviva mandando al club inglese l’offerta richiesta; la squadra allenata da Maresca, però, non ha ancora risposto.

La Lazio non si è invece arresa, e in serata ha spinto nuovamente per lui con il Chelsea. Al momento sia granata che biancocelesti sono convinte di averlo in pugno, ma ovviamente una delle due resterà beffata.

Ora tutto dipenderà dal Chelsea, che dovrà scegliere a chi dare l’ok anche dopo un consulto con il classe 2003.