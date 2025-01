Monza, trattativa avanzata con Arvid Brorsson: la situazione

Trattativa avanzata tra il Monza e il Mjällby AIF per l’arrivo di Brorsson.

Continua il mercato sia in entrata sia in uscita del Monza, una delle squadre più attive in questa sessione invernale.

Nelle ultime ore è ormai avanzata la trattiva tra i biancorossi e il Mjällby AIF per Arvid Brorsson.

Dopo Palacios e Lekovic è in arrivo anche il difensore svedese classe ’99.

La società sta dunque rinforzando la parte difensiva del club di Bocchetti, intenzionata a passare a una difesa a 4 con gli ultimi acquisti.

Monza, seguito Brorsson

Dopo Palacios dall’Inter e Lekovic dallo Stella Rossa, il Monza ha messo gli occhi su un altro difensore. Si tratta di Arvid Brorsson, centrale classe ’99 alto quasi due metri. Una scelta dettata anche da una nuova idea tattica che vuole provare l’allenatore Bocchetti, prossima a passare a una linea di difesa a 4.

Per questo Galliani e il club si sono mossi in maniera attiva per quanto riguarda il reparto difensivo, in modo da garantire al proprio allenatore un’ampia scelta per cercare di dare una svolta alla squadra. Monza che attualmente occupa l’ultima posizione della classifica della Serie A, ferma a 13 punti conquistati in 22 giornate.