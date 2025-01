Atalanta, valutati Raspadori e Maldini dopo l’infortunio di Lookman

Dopo l’infortunio rimediato da Lookman, l’Atalanta sta valutando i profili di Raspadori e Maldini come eventuali sostituti

Come già dimostrato in passato, l’Atalanta non vuole correre rischi nel corso dell’annata sportiva.

Lo aveva fatto vedere a inizio stagione dopo l’infortunio rimediato da Scamacca, andando subito a prendere Retegui come suo sostituto.

E con lo stop di Lookman, il club nerazzurro ha messo gli occhi su Giacomo Raspadori del Napoli e su Daniel Maldini del Monza.

I due calciatori sono stati valutati dall’Atalanta, che potrebbe dunque intervenire sul mercato per sopperire all’assenza dell’attaccante nigeriano.

Atalanta, valutati Raspadori e Maldini

In conferenza prima della partita di Champions League contro il Barcellona, Gian Piero Gasperini ha rivelato di non sapere nulla sul mercato. Ma la verità è che la società nerazzurra sta attenzionando la situazione legata al proprio attacco dopo l‘infortunio rimediato da Ademola Lookman.

Uno stop che costringerà il nigeriano a stare lontano dal campo per almeno 3-4 settimane dopo il trauma distrattivo rimediato al ginocchio destro. Per questo il club allenato da Gasperini ha valutato i nomi di Raspadori e Maldini, giocatori duttili che possono interpretare a pieno la richiesta dell’allenatore italiano in fase offensiva.