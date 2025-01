Chelsea, sempre più avanti per Belahyane del Verona: le ultime

Il Chelsea sta avanzando nella trattativa con il Verona per arrivare a Reda Belahyane, individuato come sostituto di Casadei

Vista la trattiva avanzata per Cesare Casadei, vicino a vestire la maglia del Torino, il Chelsea si sta muovendo per trovare un sostituto.

Come raccontato, gli occhi del club inglese si sono posati su Reda Belahyane, centrocampista dell’Hellas Verona.

I blues stanno trattando per una cifra intorno ai 15 milioni di euro bonus compresi.

Ieri, i commissari del Chelsea erano a Venezia per vedere da vicino il calciatore gialloblù, con l’operazione che va sempre più in avanti.

Il Chelsea su Belahyane del Verona

Dopo un ottimo inizio di campionato, Reda Belahyane ha attirato su di sè gli occhi di molti club in giro per l’Europa. Tra questi, quelli del Chelsea, che dopo aver trovato un accordo verbale per la cessione di Cesare Casadei al Torino, sono ora alla ricerca di un sostituto.

Profilo ritrovato nel calciatore marocchino classe 2004, che in Serie A è sceso in campo 21 volte, trovando anche 2 assist. Il giocatore ha anche esordito con la propria Nazionale lo scorso ottobre, trovando la sua prima presenza dopo essere cresciuto nelle giovanili francesi.