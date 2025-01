Torino, in arrivo Elmas e Casadei: i dettagli

Doppia operazione per il Torino: definite le operazioni per Elmas dal Lipsia e Casadei dal Chelsea

Svolta importante per il calciomercato del Torino. I granata hanno infatti definito una doppia operazione in entrata.

Si tratta di Eljif Elmas, ex Napoli ora al Lipsia e Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea.

Per il macedone, il Torino ha trovato l’intesa per un prestito con diritto. Il giocatore è attesso tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio per le visite mediche.

Granata che non avevano mai mollato per Casadei e nella notte hanno trovato l’intesa di massima con il club inglese, che ora deve solo dare il via libera.

Torino, ecco Elmas e Casadei

Il Torino sta per accogliere due importanti rinforzi in questa finestra di mercato. Cesare Casadei ha scelto il Torino nella notte tra lunedì 27 e martedì 28, dopo che il club aveva continuato a spingere per spiegare al centrocampista italiano la centralità che avrà nel progetto granata. I due club hanno poi trovato l’accordo verbale, che andrà ora solo definito formalmente per permettere al calciatore di viaggiare verso Torino.

Lato Elmas è invece tutto definito, con il giocatore macedone che arriverà in città tra la sera di martedì 28 e la mattina di mercoledì 29 gennaio. Il fantasista ex Napoli arriverà in prestito con diritto di riscatto.