Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali: fuori Miretti

Le formazioni ufficiali scelte da Vieira e Runjaic per la partita di Serie A tra Genoa e Udinese.

La 31a giornata di Serie A avrà inizio con l’anticipo tra Genoa e Udinese, in programma questa sera alle 20:45.

La squadra di casa è reduce da una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite giocate e vorrà quindi vincere a ogni costo.

I rossoblù si troveranno ad affrontare un’Udinese a quota 40 punti e ben lontana dalla lotta salvezza, ma che nelle ultime due partite ha subito due sconfitte, segnale di un periodo di forma non esaltante per la squadra di Runjaic.

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Thorsby; Pinamonti. All.: Vieira

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Onana, Vitinha, Messias, Norton Cuffy, Ekuban, Ekhator, Miretti, Matturro, Otoa, Badelj, Kassa, Venturino.

Udinese (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca. All.: Runjaic

A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Lovric, Palma, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Modesto, Pizarro.

Dove vedere Genoa-Udinese in tv e in streaming

La sfida tra Genoa e Udinese andrà in scena questa sera alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4k e Sky Sport Calcio e in streaming sull’app di Dazn, NowTv e Sky Go.