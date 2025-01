Le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della sfida di Champions League contro il Monaco: ecco il probabile 11 titolare

Si avvicina l’ultima gara di questa prima parte della Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà il Monaco – a San Siro – mercoledì 29 gennaio.

Nel corso della “fase campionato”, i nerazzurri hanno collezionato 5 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (contro il Bayer Leverkusen per 1-0).

In caso di successo, l’Inter raggiungerebbe sicuramente la fase degli ottavi di finale.

Di seguito, le probabili scelte dell’allenatore del club nerazzurro.

Inter, la probabile formazione contro il Monaco

A difendere i pali ci sarà Sommer; in difesa tornano titolari Pavard e Bisseck affiancati da Bastoni. Linea di centrocampo formata da Frattesi, Asllani e Mkhitaryan: sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco. Insieme a Lautaro, dovrebbe giocare dal 1′ Arnautovic.

INTER (3-5-2, probabile formazione): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere Inter-Monaco in streaming e TV

La gara tra Inter e Monaco, in programma per mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva su Prime Video.