Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia della gara di Champions League tra l’Inter e il Monaco.

L’Inter è pronta a tornare in campo per l’ottavo turno della Champions League: a San Siro mercoledì 29 gennaio arriva il Monaco.

I ragazzi di Simone Inzaghi occupano il quarto posto nella classifica generale, ormai è praticamente certo quindi il passaggio agli ottavi di finale.

L’allenatore nerazzurro ha presentato la sfida di Champions ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della conferenza stampa. “Monaco?Squadra di qualità con ottimi giocatori offensivi. Abbiamo fatto molto bene in queste prime sette partite e noi vorremmo qualificarci nelle prime otto già domani“, ha commentato.

Simone Inzaghi, infine, ha anche parlato di calciomercato tornando su Tomas Palacios.

Pavard: “Ho sempre seguito l’Inter, mi ha fatto una bella impressione”

Benjamin Pavard ha aperto la conferenza stampa: “Ci sentiamo bene, siamo in un buon momento e domani lo dimostreremo sul campo. Noi prepariamo tutte le partite allo stesso modo. Sappiamo cosa dobbiamo fare e domani dobbiamo dimostrarlo“.

Il focus poi si sposta su di lui, dopo un anno e mezzo in nerazzurro non ha ancora trovato una rete: “Prima di infortunarmi nella partita con il Lipsia stavo quasi per segnare. In quanto difensore io preferisco difendere piuttosto che segnare. Perché non domani per fare il mio primo gol con l’Inter (ride, ndr)“. Infine sulla scelta di arrivare a Milano: “L’Inter è una squadra che ho sempre seguito, mi ha sempre fatto una bella impressione. Mi vedevo in Italia ed eccomi qua“.

Inter, le dichiarazioni di Inzaghi

“Noi non possiamo fare calcoli. Sappiamo che abbiamo fatto un ottimo percorso ma manca ancora un ultimo passo domani sera, sapendo che affronteremo un grande avversario con ottimi giocatori offensivi“. Esordisce così in conferenza stampa Simone Inzaghi.

Continua: “Acerbi, Çalhanoğlu e Correa non ci saranno. Stanno lavorando bene, quindi abbiamo fiducia però vedremo nei prossimi giorni se potremo contare su di loro per domenica. Per gli altri deciderò domani. In questo momento tutti gli attaccanti che ho a disposizione possono giocare. Tutti sono complementari. Per domani sera devo fare ancora delle scelte. Taremi non si è allenato, invece Arnautovic sì“.

Infine, Inzaghi torna a parlare anche del mercato: “So che c’è una trattativa per Palacios. Lui è un giocatore in crescita, con la società se ne è parlato perché dopo 5 mesi ha fatto solo due presenze. Ha molte richieste per le sue qualità. Io per adesso però mi concentro sul campo perché abbiamo avuto qualche imprevisto di troppo che non mi ha permesso di fare i cambiamenti che avrei voluto“.