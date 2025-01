Monza, Palacios orientato a dare l’ok al trasferimento: previsti contatti in giornata

Palacios orientato verso il Monza: in giornata nuovi contatti tra le parti.

Continua il mercato del Monza. Tomas Palacios è orientato a dire di sì ai biancorossi per il trasferimento.

In giornata sono previsti nuovi contatti per definire l’operazione in prestito secco semestrale dall’Inter.

Nella giornata di ieri, domenica 26 gennaio, inoltre, il difensore argentino non era stato convocato per il match contro il Lecce.

Il Monza è sempre più determinato a portare Palacios alla corte di Salvatore Bocchetti per rinforzare la rosa.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO