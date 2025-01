Due squadre in un anno, chi oltre Fonseca? I casi in Europa

Fonseca, van Nistelrooy e non solo: ecco chi sono gli allenatori che hanno guidato due squadre nella stessa stagione

La stagione 2024/25 è praticamente giunta alla sua metà. Tra Serie A, B e Premier League sono già diverse le squadre che hanno cambiato il proprio allenatore.

E fin qui, tutto nella norma. Se non fosse che tanti di loro hanno già trovato una nuova panchina. Sono diversi i casi da poter prendere in esame: da Paulo Fonseca a Ivan Juric in Italia. Passando per Ruben Amorim e Vitor Pereira in Premier League.

Partendo proprio dal primo portoghese. L’ex allenatore del Milan è stato esonerato lo scorso 30 dicembre, al termine della gara pareggiata contro la Roma. Fonseca sta risolvendo il suo contratto con i rossoneri: ad attenderlo c’è il Lione in Francia.

Ma come sottolineato, lui non è il solo. Anche Ivan Juric, dopo la parentesi alla Roma, ha trovato (nel giro di poche settimane) una nuova squadra. Dall’Italia alla Premier League: il croato ha firmato con il Southampton.

Italia e non solo: da Amorim a Pereira

Prima di stabilizzarci in Premier League, c’è un altro caso da poter menzionare: quello di Pierpaolo Bisoli in Serie B. L’allenatore italiano è stato esonerato lo scorso 3 novembre dal Modena. E un mese più tardi è stato ufficializzato dal Brescia.

Dall’Italia alla Premier: ecco Amorim, van Nistelrooy e Vítor Pereira. Tre situazioni diverse, tutte legate da un filo conduttore comune. Ma andiamo per gradi. Il primo ha lasciato lo Sporting CP e ha firmato con il Manchester United.

Premier League, quanti cambi: ecco van Nistelrooy e Vítor Pereira

Ma prima di lui, per poco meno di un mese, a occupare la panchina ci ha pensato van Nistelrooy che è stato allenatore dei Red Devils a interim fino all’11 novembre, prima di essere ufficializzato dal Leicester.

Infine, restando in Premier League, un altro caso è quello di Vítor Pereira che ha salutato l’Al-Shabab per allenare il Wolverhampton