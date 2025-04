La Fiorentina ha ribadito la volontà di trattenere Moise Kean anche per il futuro

Cagliari-Fiorentina non si è giocata. La sfida di Serie A, infatti, è stata posticipata a domani (23 aprile) dopo l’annuncio legato alla morte di Papa Francesco. Ma il club viola ha comunque lavorato in queste ore.

Il presidente Rocco Commisso, il DG Alessandro Ferrari e Daniele Pradè, infatti, hanno parlato con Moise Kean per ribadire ciò che il numero uno del club aveva già detto pubblicamente: vale a dire la centralità dell’attaccante nel progetto viola.

Non si è parlato di cifre e di un eventuale rinnovo. Anche perché, in questo incontro, non era presente l’agente del giocatore. Non sarà, comunque, una trattativa sulle cifre.

Ma quella di Cagliari è stata l’occasione per ribadire la volontà di trattenere Kean anche per il futuro.