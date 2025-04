Ecco la data del recupero di Inter-Roma in seguito al funerale di Papa Francesco il 26 aprile

Il massimo campionato di calcio e tutti gli altri eventi sportivi saranno sospesi sul suolo italiano nella giornata di sabato 26 aprile 2025 a causa dei funerali di Papa Francesco.

Rinviate, dunque, tre partite di Serie A, due incontri di Serie B e, interamente, l’ultima giornata di regular season del girone C di Serie C.

Si deve dunque correre ai ripari per trovare nuove date disponibili, soprattutto per Inter-Roma, visto il calendario ricco di impegni dei nerazzurri ancora in corsa in tutte le competizioni.

Il Ministero dell’Interno, in attesa dell’ufficialità da parte del CONI e della Lega Serie A, ha anticipato la possibile nuova data, in attesa dell’orario: il big match si dovrebbe giocare domenica 27 aprile a San Siro. Spunta però una novità, c’è il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Roma.

Recupero Inter-Roma, il comunicato del Ministero degli Interni

In attesa del comunicato ufficiale del recupero, dunque, il Ministero degli Interni ha comunicato sul proprio portale la data di recupero di Inter-Roma, aggiungendo il dettaglio del divieto di vendita. Di seguito il comunicato.

“Divieto di vendita dei biglietti per l’incontro di calcio di serie A Inter-Roma, in programma allo stadio Meazza di Milano domenica 27 aprile, ai residenti nella provincia della Capitale. Lo ha disposto il prefetto del capoluogo lombardo Claudio Sgaraglia“.

“Il provvedimento, adottato nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto conto delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, risponde alla necessità di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione dell’evento sportivo“.