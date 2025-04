Lazio, la probabile formazione contro il Genoa

Le possibili scelte di Marco Baroni per la gara della sua Lazio contro il Genoa di Patrick Vieira, in programma per lunedì 21 alle 18:00

Cercare di dimenticare subito l’eliminazione dall’Europa League e continuare la corsa alla Champions League: è questo l’obiettivo della Lazio contro il Genoa.

I biancocelesti, infatti, giovedì scorso sono stati eliminati ai calci di rigore dal Bodo/Glimt dopo essere riusciti a rimontare la sconfitta dell’andata.

Contro i rossoblù gli uomini di Baroni nell’ultimo turno di campionato, invece, hanno pareggiato nel derby contro la Roma per 1-1.

Contro il Genoa la Lazio ha l’obiettivo di continuare la corsa all’Europa della prossima stagione, anche in virtù dei risultati delle contendenti in questo weekend.

La probabile formazione della Lazio contro il Genoa

Baroni per la gara contro il Genoa dovrebbe schierare il solito 4-2-3-1. In porta, a difendere i pali della Lazio, ci sarà Mandas. Linea a 4 di difensa, invece, composta da Marusic, Gigot, Gila e Pellegrini. In mezzo al campo, invece, spazio al duo Rovella–Guendouzi. Dietro al centravanti, che dovrebbe essere Castellanos, ci saranno Zaccagni sulla sinistra, Tchaouna a destra e Dia al centro. Occhio però a Lazzari, che potrebbe giocare al posto di Tchaouna.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

Dove vedere Genoa-Lazio in streaming e TV

La gara tra Genoa e Lazio, valida per la 33ª giornata di Serie A e in programma per lunedì 21 aprile alle 18:00, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN