Juventus, la probabile formazione contro il Parma

Le possibili scelte di Igor Tudor in vista della gara contro il Parma di Cristian Chivu, in programma lunedì 21 alle 20:45

Gara molto importante per la corsa alla Champions League quella che aspetta la Juventus di Igor Tudor contro il Parma di Cristian Chivu.

I bianconeri, infatti, la scorsa giornata si sono conquistati il quarto posto grazie alla vittoria contro il Lecce e alla sconfitta del Bologna contro l’Atalanta.

I gialloblù, invece, hanno l’occasione di allungare sul Lecce, uscito sconfitto dalla gara di sabato 19 aprile contro il Como.

La Juventus è alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo dopo le vittorie contro Lecce e Genoa e il pareggio contro la Roma.

La probabile formazione della Juventus contro il Parma

Tudor per la gara dovrebbe schierare l’ormai collaudato 3-4-2-1. In porta, a difendere i pali della Juventus, ci sarà Di Gregorio. Il trio difensivo, invece, sarà composto da Kalulu, Veiga e Kelly. A centrocampo spazio a McKennie sulla destra e Cambiaso sulla sinistra con la coppia Locatelli-Thuram in mezzo. In avanti a supporto del centravanti, che sarà Vlahovic, in campo ci saranno N.Gonzalez e Kolo Muani.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; N.Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor

Dove vedere Parma-Juventus in streaming e TV

La gara tra Parma e Juventus, valida per la 33ª giornata di Serie A e in programma per lunedì 21 aprile alle 20:45, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN