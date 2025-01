Milan, la probabile formazione contro la Dinamo Zagabria

Le probabili scelte di Sergio Conceicao in vista della gara di Champions League del suo Milan contro la Dinamo Zagabria

Il Milan si avvicina all’ultima gara di questa prima parte della Champions League contro la Dinamo Zagabria al sesto posto in classifica.

I rossoneri vogliono vincere in trasferta per essere sicuri di non dover affrontare i playoff. I croati, invece, vogliono i tre punti sperando che postano bastare per entrane nelle prima 24.

Nelle prime 7 gare europee il Milan ha ottenuto ben 5 vittorie, contro Bruges, Real Madrid, Slovan Bratislava, Stella Rossa e Girona, e 2 sconfitte, alle prime due contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Un bilancio sicuramente positivo è che fa sì che i rossoneri abbiano nelle prime mani la possibilità di evitare il turno in più prima degli ottavi di finale.

La probabile formazione del Milan contro la Dinamo Zagabria

Conceicao per l’ultima gara di questa prima parte di Champions League dovrebbe schierare il solito 4-3-3. In porta, a difendere i pali del Milan, ci sarà Maignan. Linea a quattro difensiva composta da Tomori, Pavlovic, Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo, invece, spazio al trio Musah-Fofana-Reijnders. In avanti, poi, a supporto di Morata spazio a Pulisic e Leao.

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. Allenatore: Sergio Conceicao

Dove vedere Dinamo Zagabria-Milan in streaming e TV

La gara tra Dinamo Zagabria e Milan, in programma mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di SkyGo