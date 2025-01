Milan, Conceição: “Vincere la Champions? Non possiamo guardare troppo avanti”

Le parole di Sérgio Conceição prima della gara di Champions League del suo Milan contro la Dinamo Zagabria.

Grande attesa per l’ultima giornata di Champions League. Il Milan è volato a Zagabria per la sfida di domani, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21 allo stadio Maksimir.

L’allenatore dei rossoneri ha presentato in conferenza stampa il match. “Siamo concentrati a preparare con poco tempo questa partita. Al derby ci penseremo dopodomani, non prima. Questa squadra può vincere la Champions League? Noi abbiamo un obiettivo chiaro: arrivare tra i primi quattro. Noi non possiamo guardare troppo avanti perché rischiamo di cadere“, ha esordito l’allenatore rossonero.

Ha continuato poi parlando di quanto accaduto con Calabria nella sfida contro il Parma: “Noi non abbiamo bisogno di cose che non sono interessanti per dare una scossa. La scossa viene con il lavoro e con la voglia di giocare questa bellissima competizione. Vogliamo concludere questa fase nel migliore dei modi. La motivazione ce l’abbiamo tutti i giorni a Milanello. Abbiamo la responsabilità di difendere un club come il Milan“.

Milan, le dichiarazioni di Conceição

L’allenatore del Milan ha poi continuato parlando dei punti deboli del club: “Mi piacerebbe migliorare diverse cose. Ci sono momenti in cui abbiamo la palla e costruiamo cose importanti ma dobbiamo trovare più equilibrio in campo. Gli allenatori cercano sempre la perfezione ma non si riesce sempre ad avare. Vedendo il calendario, il tempo non c’è. Questa non è una scusa ma un fatto. Non tutti però vedono alcune cose. Può sembrare che non siamo migliorati su alcune cose e invece non è così”.

Infine conclude: “Ogni giorno che passa conosco meglio i giocatori. I concerti, e tutte queste cose fanno solo parlare la gente. Il linguaggio del calcio ormai è universale. Dopo l’allenamento c’è poi la vita personale però bisogna equilibrare bene. Ormai questa cosa del concerto è passata, io ho idee diverse da alcuni miei calciatori. Adesso però dobbiamo pensare alla Dinamo. Qua vedo un gruppo umanamente molto buono. Questi giocatori capiscono il mio pensiero sul calcio e sulla nostra vita sportiva. Ho molta fiducia in loro, da quando sanno come funziona il gruppo poi sono molto rispettosi nei miei confronti e io nei loro. Quando sono arrivato ho cambiato molte cose e loro hanno accettato. Sono molto contento del gruppo“.

Pulisic: “Cosa manca al Milan? Non saprei”

Insieme a Sérgio Conceição ha parlato, in conferenza stampa, anche Christian Pulisic. “Non so perché vinciamo più in Champions che in campionato (ride, ndr). Dobbiamo comunque fare bene e andare avanti. Cosa manca al Milan? Non saprei“.

Infine conclude: “Sul cambio allenatore? Non è facile perché non abbiamo tempo per pensarci dato che giochiamo ogni tre giorni. Lo spirito è sicuramente cambiato, abbiamo questa mentalità che la partita non è mai finita“.