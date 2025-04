L’FC Caesar punta Antonio Candreva come Carta Leggenda: cosa manca per l’arrivo dell’ex Inter in Kings League.

La nona giornata della Kings League Italia si prepara a iniziare e arrivano delle importanti novità.

Le squadre potranno infatti contare su dei nuovi tipi di giocatori tra cui le Carte Leggenda, che permetteranno di avere in rosa per una sola partita un ex giocatore, o più precisamente un “giocatore emblematico di primo livello”.

In questo senso l’FC Caesar, squadra dei presidenti Enerix ed Er Faina, vogliono ingaggiare Antonio Candreva, che ha recentemente detto addio al calcio giocato.

Le due parti hanno già trovato un accordo e ora non resta che aspettare l’ok da parte della Lega.

FC Caesar, Candreva come Carta Leggenda

Se l’affare dovesse essere ufficializzato gli FC Caesar diventerebbero quindi i primi a sfruttare le nuove Carte Leggenda. L’ex Inter e Lazio sarebbe quindi utilizzabile già a partire dalla prossima partita, quella in programma lunedì 7 aprile alle 18:00 contro i Punchers.

Per la squadra di Enerix ed Er Faina sarebbe l’ennesimo innesto di livello, che andrebbe ad aggiungersi a una rosa già ricca di qualità con giocatori come Loiodice, Picci e Nainggolan.