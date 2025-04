La conferenza stampa di Marco Baroni alla vigilia di Bodø Klimt-Lazio di Europa League

La Lazio di Marco Baroni si appresta a incontrare il Bodø Glimt nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

Il match avrà inizio alle ore 21:00 di giovedì 10 aprile 2025 allo Aspira Stadion di Bodø, in Norvegia.

I biancocelesti arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Viktoria Plzen agli ottavi con un complessivo 3-2 dopo le due sfide, mentre i norvegesi hanno eliminato l’Olympiacos.

Marco Baroni, dunque, è intervenuto in conferenza per presentare la sfida. Di seguito le sue parole.

Le parole di Baroni a Sky

L’allenatore della Lazio ha cominciato la sua intervista a Sky così: “È il momento in cui più che i giocatori singoli ci serve un corpo unico, la Lazio. La squadra deve avere grande compattezza e affrontare il tutto con una grande caratura mentale”.

Baroni si è poi soffermato sull’importanza della gara: “Incontriamo una squadra compatta che ha fatto delle ottime gare. È una squadra che ha continuità di guida tecnica e giocatori che si conoscono. Sono capaci a giocare in certe difficoltà ambientali e noi dobbiamo essere bravi a calarci subito nella gara. Quando parlo di spessore mentale intendo questo“.

Lazio, Baroni: “Sappiamo le difficoltà della gara di domani”

L’allenatore della Lazio ha esordito così ai microfoni: “Domani affrontiamo una squadra complicata e che gioca da tanto tempo insieme. Sappiamo delle difficoltà nel giocare in un campo del genere. La mia concentrazione e quella della squadra è tutta sull’obiettivo“.

Baroni, poi, ha continuato: “Più il livello si alza e più devi avere la voglia di farti trovare pronto. Ci deve essere sempre la concentrazione di raggiungere gli obiettivi. In queste gare non contano i singoli ma l’insieme, conta la Lazio“.

“Il freddo o il terreno non possono essere un alibi”

L’ex Hellas Verona, poi, ha continuato sulle condizioni climatiche e sul campo: “Non deve essere un alibi. Non ci sono solo che condizioni climatiche. Questa squadra ha messo tanti club europei in difficoltà. Occorrerà una grande partita dal punto di vista mentale. Il freddo o il terreno non devono essere un alibi. Pensiero al derby? C’è una partita alla volta. Questa gara richiede il massimo di ognuno di noi. Occorrerà una grandissima attenzione e una grandissima concentrazione nella gara di domani“.

Infine, Baroni ha concluso così esprimendosi sulla situazione di Castellanos e sull’alternanza Mandas-Provedel: “È una valutazione che farà insieme al giocatore. Io lo vorrei portare a tempo pieno alla partita di ritorno. Per quella di domani e il derby quindi devo valutare un qualcosa. Taty sta bene ma bisogna dargli lo spazio che serve per trovare i 90 minuti al meglio. Porta? Questa è una scelta che farò. Non avevo bisogno della partita di Bergamo per sapere che ho due portieri che stanno bene. Farò le valutazioni inerenti solo a questa gara“.