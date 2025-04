Le formazioni ufficiali scelte da Luis Enrique e Unai Emery per l’andata di PSG-Aston Villa

Archiviate Bayern Monaco-Inter e Arsenal-Real Madrid, la Champions League torna di nuovo in campo con altre sfide incredibili e impronosticabili. È il turno di PSG-Aston Villa e Barcellona-Borussia Dortmund.

Occhi puntati, dunque, anche sulla sfida che andrà in scena al Parc des Princes di Parigi a partire dalle 21:00, che sarà teatro di una sfida molto tesa. A partire dal Dibu Martinez, che si è presentato con un cappello raffigurante il Mondiale vinto proprio contro la Francia.

I parigini arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Liverpool ai rigori dopo 210′ terminati 1-1, mentre gli inglesi hanno superato il Club Brugge con un netto 6-1 in aggregate.

Di seguito, dunque, ecco le scelte ufficiali fatte da Luis Enrique e Unai Emery per il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Chi passa, sfida la vincente di Arsenal-Real Madrid.

PSG-Aston Villa, le formazioni ufficiali

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Douè, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

A disposizione: Safonov, Tenas, Kimpempe, Goncalo Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Ramsey, Rogers; Rashford. Allenatore: Unai Emery

A disposizione: Olsen, Proctor, Disasi, Mings, Barkley, Watkins, Asensio, Maatsen, Onana, Bogarde

Dove vedere in tv e streaming

La partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra PSG e Aston Villa, in programma mercoledì 9 aprile alle 21:00 al Parco dei Principi, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in chiaro su TV8.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Sky Go disponibile su tablet, pc e cellulare.