Fiorentina, Palladino (PHOTO CREDITS: Federico Piovesan)

La conferenza stampa di Raffaele Palladino alla vigilia di NK Celje-Fiorentina di Conference League

La Fiorentina di Raffaele Palladino si appresta a incontrare l’NK Celje nell’andata dei quarti di finale di Conference League.

Il match avrà inizio alle ore 21:00 di giovedì 10 aprile 2025 allo Z’dežele Stadium di Celje, in Slovenia.

I viola arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Panathinaikos agli ottavi con un complessivo 5-4 dopo le due sfide, mentre gli sloveni hanno eliminato il Lugano.

Raffaele Palladino, dunque, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida. Di seguito le sue parole.

Fiorentina, Palladino: “Contro di noi hanno giocato tutti alla morte, sarà così anche domani”

L’allenatore della Fiorentina ha esordito così: “Ci aspettiamo sicuramente un clima caldo, affrontiamo una squadra che ha delle qualità, perché se consideriamo che nelle ultime 9 europee non ha mai perso in casa, questo dà valore alla loro forza. Sono primi per possesso palla nel loro campionato, sono campioni in carica, li abbiamo studiati e l’abbiamo preparata bene. Vogliamo passare il turno. Noi favoriti? Queste considerazioni non ci devono toccare, quest’anno in Conference tutte le squadre contro di noi hanno giocato alla morte e anche domani sarà così. Ci aspettiamo una partita difficile con lo stadio pieno. Il Celje è una squadra che ha dei valori, molto tecnica, che segna tanti gol e attacca con tanti uomini. Hanno qualità, anche individuali. Chiuderla subito sarebbe sbagliato pensarlo. Abbiamo due partite a disposizione e vogliamo passare il turno, serve energia e fame. Vogliamo solo concentrarci su queste due partite e passare il turno”.

Palladino, poi, ha continuato: “Io credo che in questo momento della stagione si arrivi con una mentalità forte. La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, ci giochiamo l’Europa in campionato e i quarti di finale di Conference. Ho un grande gruppo e anche chi ha trovato meno spazio meriterebbe di giocare, hanno la mia fiducia. Chi scenderà in campo domani sono sicuro che farà bene“.

Palladino: “Vogliamo fare un grande finale di stagione”

L’ex Monza, poi, ha proseguito: “Per me la Fiorentina adesso è tutto, vivo per la Fiorentina e sto dando tutto me stesso insieme al mio staff. Stiamo facendo davvero un bellissimo percorso, ci sono state tante difficoltà ma le abbiamo superate insieme. Stiamo dando valore a tanti giocatori che negli anni passati hanno trovato poco sazio, anche grazie alla società che ha creduto in loro. Per me è un anno molto bello, sono felice di essere qui a Firenze e voglio dare il massimo per questa società e per questi ragazzi che stanno dando tutto per questa maglia. Adesso vogliamo fare un grande finale di stagione perché loro hanno il valore per poterlo fare“.

Infine, Raffaele Palladino ha concluso: “Io credo che quest’anno siamo stati bravi tutti quanti insieme a modificarci durante la stagione e a cambiare i nostri principi durante l’anno. Credo che la bravura dell’allenatore sia quella di trovare il vestito più idoneo per i propri giocatori e non essere troppo integralisti. Noi abbiamo perso giocatori importanti, vedi Bove, quelli persi sul mercato e per infortuni. Ma se siamo arrivati a giocarci l’Europa in campionato e un quarto di finale vuol dire che il percorso è stato ottimo“.