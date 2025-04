Lewandowski e Yamal (IMAGO)

Le formazioni ufficiali scelte da Flick e Kovač per l’andata di Barcellona-Borussia Dortmund

Archiviate Bayern Monaco-Inter e Arsenal-Real Madrid, la Champions League torna di nuovo in campo con altre sfide incredibili e impronosticabili. È il turno di Barcellona-Borussia Dortmund e PSG-Aston Villa.

Occhi puntati, soprattutto, sulla sfida che andrà in scena allo Stadio olimpico Lluís Companys a partire dalle 21:00, che sarà teatro di una sfida in cui si farà sentire anche l’emotività, soprattutto per l’ex di giornata Robert Lewandowski.

I blaugrana arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Benfica con un complessivo 4-1, mentre i tedeschi hanno superato il Lille per 3-2.

Di seguito, dunque, ecco le scelte ufficiali fatte da Hans-Dieter Flick e Niko Kovač per il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Chi passa, sfida la vincente di Inter-Bayern Monaco.

Barcellona-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Martinez, Cubarsi, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. A disposizione: Iñaki Peña, Kochen, Araujo, Favi, Ferran Torres, Ansu Fati, Torre, Christensen, Pau Victor, Eric Garcia, Fort, Gerard Martin. Allenatore: Hansi Flick.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Emre Can, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy. A disposizione: Meyer, Lotka, Yan Couto, Salih Ozcan, Reyna, Beier, Duranville, Svensson, Sule, Watjen, Kabar. Allenatore: Nico Kovač

Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund (Imago)

Dove vedere la sfida di Champions League

La partita d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Borussia Dortmund, prevista per le 21:00 di mercoledì 9 aprile 2025 allo stadio olimpico Luis Companys in Montjuic, sarà disponibile in diretta tv e in streaming solo su Amazon Prime, disponibile anche nelle applicazioni per gli utenti Sky Go.