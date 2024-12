Il ritorno di Nico Gonzalez: perché con lui è un’altra Juve

L’argentino torna titolare in campionato e decide il match contro il Monza.

McKennie voleva i tre punti contro il Monza come regalo di Natale? È stato subito accontentato, segnando anche il primo gol del match.

La rete decisiva però è di Nico Gonzalez che dopo il lungo stop per l’infortunio è tornato più in forma di prima.

L’argentino ha, infatti, segnato nelle ultime due partite. Prima con il Cagliari in Coppa Italia e poi in campionato contro il Monza.

Un dato che fa ben sperare Thiago Motta che però deve fare i conti con i nuovi infortuni.

Juventus, un nuovo Nico Gonzalez

Le prime volte non si scordano mai, ed ecco che alla prima partita da titolare dopo l’infortunio Nico Gonzalez ha trovato la prima rete stagionale in Serie A. Un rientro che aspettava da mesi, ma forse non così. E adesso la Juve si affida (anche) al suo numero 11 al supporto di Dusan Vlahovic, spesso solo in area.

Martedì sera, 17 dicembre, è subentrato al posto di Kenan Yildiz nel match di Coppa Italia contro il Cagliari. Sul finale il guizzo vincente. Prima fornisce l’assist per la rete di Conceicao e pochi minuti dopo segna il gol del 4-0. Poi, la rete decisiva a Monza. Al 55′ ci prova anche con un tiro dalla distanza, nessun problema per Turati che respinge. Due partite da stampare nell’album dei ricordi per l’argentino.

Juventus, il punto sugli infortunati

Recuperato anche Nico Gonzalez, Thiago Motta deve ancora fare i conti con nuovi infortuni. Si allunga infatti la lista che vede ancora out Bremer, Cabal e Milik.

Dopo il match di Coppa Italia, infatti, si aggiunge anche Timothy Weah. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L’allenatore bianconero spera di recuperarlo per la Supercoppa e per il derby di Torino dell’11 Gennaio 2025. Attese poi le visite mediche di Teun Koopmeiners che contro il Monza ha avuto un problema all’adduttore.