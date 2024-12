Juventus, Locatelli: “L’infortunio di Bremer toglie tanto”

Le considerazioni di Locatelli dopo la vittoria contro il Monza

Dopo 4 pareggi consecutivi in Serie A, la Juventus ha ritrovato la vittoria in casa del Monza.

Decisive le reti di McKennie e Nico Gonzalez. A nulla serve il momentaneo 1-1 di Birindelli.

Al termine dei 90′ dell’U-Power Stadium, Locatelli ha parlato nell’intervista post-gara ai microfoni di Dazn.

Di seguito le dichiarazioni del centrocampista ex Milan.

Juventus, le parole di Locatelli dopo il Monza

Il centrocampista bianconero ha parlato del gruppo: “Noi nello spogliatoio ci parliamo e ci diciamo le cose in faccia. Anche in questa settimana ci siamo riuniti per parlare tra di noi perché sicuramente abbiamo fatto dei risultati non all’altezza e questa è una cosa che non deve succedere“.

Ha continuato: “L’armonia tra di noi c’è: siamo tanti giovani che devono crescere e devono farlo insieme. Le vittorie come quelle di stasera, dove non abbiamo fatto una buonissima gara, ci servono perché portano fiducia per le prossime partite“.

Locatelli: “L’infortunio di Bremer toglie tanto”

Sulla difesa e gli infortunati di lusso: “Io credo che, quando in una squadra si fa male un giocatore come Bremer che stava diventando un centrale incredibile, ti toglie tanto. Anche Cabal era un giocatore che ci serviva e ci dava una mano nelle rotazioni. Oggi ci è mancato qualcosa nella cattiveria e per portare a casa delle vittorie bisogna capire come si difende“.

Locatelli ha commentato la sua crescita personale: “Sono cresciuto in questi anni. Io sono arrivato che c’erano giocatori incredibili. Sicuramente c’è stato un cambiamento generazionale in cui ci sono dentro anche io. In questi anni ho sofferto anche le cose che mi sono state dette da fuori. Ma mi sono focalizzato sul lavoro, sono più spensierato e cerco di giocare tranquillo e dare una mano al compagno. Punto al massimo e a cercare di essere un esempio“.