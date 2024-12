Juventus, Thiago Motta: “Calendario? I conti si faranno a fine stagione”

L’intervista post Monza-Juventus di Thiago Motta

Al termine della partita tra Monza e Juventus, l’allenatore della Juventus Thiago Motta ha commentato la prestazione dei suoi calciatori.

Il risultato fiale del match è di 1-2, con le reti di McKennie, Birindelli e Nico Gonzalez.

L’allenatore bianconero ha ripercorso i 90 minuti dei suoi nella consueta intervista post gara.

Di seguito, le dichiarazioni.

Le parole di Motta dopo la partita con il Monza

L’allenatore della Juventus ha iniziato così la sua intervista: “McKennie mi chiama professore? Non avevo mai sentito. McKennie e Nico Gonzalez sono due giocatori che hanno grandissima disponibilità anche a giocare in ruoli diversi. Sono giocatori di alto livello e hanno l’atteggiamento giusto. È un piacere per me poter allenare due ragazzi così“.

Ha poi continuato: “Abbiamo quasi sempre sofferto con squadre che si chiudono e ripartono. L’importante era chiudere la partita. Fa parte della nostra crescita affrontare squadra dove controlliamo il gioco. Loro poi sono venuti ad attaccare e ci siamo chiusi ma non abbiano fatto bene nelle transizioni“.

L’intervista post Monza dell’allenatore della Juventus

Thiago Motta si è successivamente soffermato su: “Il giocatore dietro Vlahovic? Nico Gonzalez l’ha fatto perfettamente oggi. Quando uno sa giocare in ruoli diversi vuol dire che c’è qualcosa di speciale. Lui fa parte di questa categoria di giocatori. Sa giocare a un tocco, due tocchi, sa giocarsi, può giocare sulle fasce ma anche punta”

Infine, ha concluso: “Calendario? I conti si faranno alla fine della stagione. Ora andiamo in campo per fare la nostra partita per affrontare al massimo ogni avversario con rispetto. Poi i conti si faranno a fine stagione“.