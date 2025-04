Tra presente e futuro: il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato nel corso del 49° congresso della confederazione calcistica europea

Dalla posizione della Russia nel mondo del calcio fino alla figura di Gabriele Gravina: Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è intervenuto nel corso del 49° congresso della confederazione calcistica europea.

A partire proprio dalla Russia. “Riammetterla nel calcio? Quando la guerra si fermerà, sarà riammessa. Il Mondiale per Club? Ci sarà, questo è quanto”.

E aggiunge. “I club europei lo vogliono, non vedo una concorrenza per le nostre competizioni, ma penso che ci saranno più partite per i giocatori. Credo debba rispondere il mio collega Infantino, non io”.

Spazio anche a una considerazione su Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. “Lui è un grande dirigente calcistico e una grande persona. Conto molto su di lui, è una persona che ama il calcio e che ha dedicato la sua vita al calcio. Ho grande rispetto per Gabriele”.