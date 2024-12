Inter, la probabile formazione contro il Como

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Como, posticipo di Serie A che si giocherà a San Siro lunedì sera

A chiudere la diciasettesima giornata di Serie A ci sarà la sfida di San Siro tra Inter e Como. I nerazzurri vogliono conquistare i tre punti per restare in scia di Napoli e Atalanta, in attesa di poter recuperare la partita sospesa contro la Fiorentina.

Il Como vorrebbe approfittare dei risultati ottenuti dalle contendenti per balzare fino al tredicesimo posto in classifica, in caso di vittoria.

Simone Inzaghi dovrebbe apportare pochi cambi alla sua formazione. In porta confermato Sommer con la difesa che, complici le defezioni, dovrebbe essere composta da Bastoni con Bisseck e Carlos Augusto adattato a braccetto. Sugli esterni confermati Dumfries e Dimarco, mentre a centrocampo ancora spazio a Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella, in vantaggio su Frattesi.

La coppia d’attacco non dovrebbe cambiare: ad affiancare Thuram ci sarà il capitano Lautaro Martinez, a secco in campionato dall’undicesima di campionato contro il Venezia.

La probabile formazione dell’Inter contro il Como

Dovrebbero esserci pochi cambi per Simone Inzaghi, con il reparto difensivo in difficoltà dopo i vari infortuni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Inter e Como scenderanno in campo lunedì 23 dicembre a San Siro. La gara sarà trasmessa in tv su Dazn, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

In streaming, la gara sarà invece trasmessa sull’app di Dazn e Sky Go.