Il “ritorno alle origini” di Varane: in tribuna in mezzo ai tifosi del Lens

Il ritorno allo stadio di Varane per supportare il Lens.

Un vero e proprio “ritorno alle origini” come definisce lo stesso Raphael Varane in un post sui profili social.

L’ex difensore è tornato in mezzo ai tifosi del Lens, il club con cui ha iniziato la sua carriera, per la sfida di Coppa di Francia contro il PSG.

Sui social Varane ha commentato: “Non cercate di spiegare loro, non riescono a capire. Amo il calcio, le emozioni. Ecco di cosa si tratta !!!”

Post accompagnato da alcune foto che lo ritraggono con la sciarpa del Lens al collo e il cappellino giallorosso in testa. Una domenica sera diversa passata insieme alla propria famiglia.

Varane, da calciatore a tifoso del Lens

Il Lens vanta un tifoso speciale: Raphael Varane. In una tranquilla domenica sera, l’ex difensore si è presentato in tribuna in mezzo ai tifosi giallorossi in occasione del match di Coppa di Francia contro il PSG. Le radici non si rinnegano mai, e così il francese ha deciso di supportare il club con cui ha iniziato la sua carriera.

Anche la società ha annunciato la sua presenza con un post sui social: “Bambino e amante delle corse, Raphael Varane, è tornato con la sua famiglia durante #RCLPSG. Presente nel cuore della kop del Lens al Bollaert-Delelis, l’ex giocatore ha dato la sua voce per incoraggiare il Sang et Or!” Un gesto che non è passato inosservato e che ha riempito il cuore di molti tifosi.