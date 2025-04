PSG, la probabile formazione per il ritorno con l’Aston Villa

Le probabili scelte di Luis Enrique per Aston Villa-PSG

6 giorni dopo la gara del Parco dei Principi, Aston Villa e PSG si ritrovano per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Da un lato i parigini, forti del 3-1 della gara d’andata e che non devono neanche più occuparsi del campionato (ormai vinto).

Dall’altro gli inglesi, che invece devono andare alla ricerca di una rimonta che sarà tutt’altro che semplice da realizzare.

Il 3-1 dello scorso mercoledì non lascia però dormire per nulla sogni tranquilli a Luis Enrique, che schiererà tutti i titolari al Villa Park.

La probabile formazione

Un solo grande dubbio per Luis Enrique, che riguarda il ballottaggio tra Barcola e Doué per un posto nel tridente con Dembelé e Kvaratskhelia. All’andata il classe 2005 è stato titolare e grande protagonista, ma questa volta è favorito il primo per partire dal primo minuto. Per il resto, l’unico cambio rispetto alla settimana scorsa sarà il ritorno di Marquinhos al centro della difesa dopo aver scontato un turno di squalifica. In porta sempre il solito Donnarumma, mentre giocherà anche Fabian Ruiz, unico diffidato tra i parigini.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

Dove vedere Aston Villa-PSG in tv e streaming

La partita tra Aston Villa e Paris Saint-Germain, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si giocherà questa sera alle 21:00.

La gara sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport, oltre che in streaming tramite Sky Go e Now Tv, naturalmente per i soli abbonati.