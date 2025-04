Inter, Mkhitaryan: “Non pensiamo al risultato dell’andata”

Le parole di Mkhitaryan alla viglia di Inter-Bayern Monaco

Si avvicina il ritorno del match dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco, che mette in palio un posto in semifinale.

Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore dell’Inter, a cui basterà non perdere in casa per passare il turno.

Dall’altra parte, il Bayern Monaco ha avuto la buona notizia del recupero di Manuel Neuer, che a sopresa sarà disponibile a San Siro.

Alla vigilia della partita, oltre a Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Henrikh Mkhitaryan, che ha parlato della partita che attende i nerazzurri.

Inter, Mkhitaryan: “Se abbiamo esultato troppo? Sappiamo che c’è il ritorno da giocare”

L’armeno ha parlato sia del Bayern Monaco che dell’esultanza per la vittoria dell’andata, considerata eccessiva in Germania: “Sarà una partita difficilissima, non è facile giocare contro di loro perché sono una squadra forte. Faremo del nostro meglio per vincere e passare il turno. Abbiamo sentito che tutti hanno detto che abbiamo festeggiato troppo, ma non siamo una squadra di dilettanti che pensa di aver già passato il turno. Era solo felicità per aver vinto contro il Bayern Monaco in casa loro, che magari succede solo una volta o due. Sappiamo che ci aspetta un’altra partita, faremo tutto per vincerla e andare avanti, perché abbiamo una grande occasione e dobbiamo sfruttarla“.

Il centrocampista ha poi parlato anche della sua diffida, che è una delle 7 totali per l’Inter: “Anche da diffidati non ci interessa, perché ci aspetta solo la partita di domani. A ciò che ci aspetterà se passeremo il turno poi ci penseremo, ma per il momento abbiamo la testa al Bayern Monaco. Se ci sarà bisogno di prendere un cartellino giallo lo prenderemo senza alcun problema, perché la rosa è lunga e possono giocare tutti“.

Inter, le parole di Mkhitaryan

Il centrocampista è poi intervenuto in conferenza stampa. “Posso dire che è una delle stagioni più difficili che ho giocato, siamo a metà aprile e stiamo ancora giocando su tre fronti. È una delle stagioni più faticose che ho avuto, però d’altra parte è anche piacevole giocare ogni 3-4 giorni, lottando per tutti gli obiettivi. Sono felicissimo di aver raggiunto questo capitolo della mia vita, della mia carriera calcistica. Magari non ricapiterà, mi sono rimasti 1-2 anni a giocare, magari smetterò a fine stagione, ma per ora sono felicissimo di giocare in questo club e di giocare per tutto quello che stiamo provando a raggiungere”.

E aggiunge. “Non pensiamo al risultato di Monaco, perché è stato una settimana fa. Domani si parte dallo 0-0, entrambe hanno l’occasione e la possibilità di vincere. Dovremo fare il nostro meglio, fare il massimo per vincere la partita: avremo un grande vantaggio che saranno i nostri tifosi, speriamo di andare avanti insieme”.