Dani Olmo e Pau Victor, calciatori del Barcellona, potranno restare registrati fino al termine della stagione: l’ha deciso il CSD

Dopo la sentenza del Comitato di vigilanza, che aveva negato al Barcellona i permessi per registrare Dani Olmo e Pau Victor, lo scorso 7 gennaio i due calciatori avevano presentato ricorso.

Nella giornata di giovedì 3 aprile, il Consiglio Superiore dello Sport (CSD) ha accolto il ricorso, annullando di fatto la decisione presa dal Comitato.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, “è stato stabilito in modo chiaro che il Comitato di vigilanza non è competente a decidere in merito al visto preventivo o alle licenze richieste dal Barcellona“.

Di conseguenza, i due calciatori spagnoli potranno restare tesserati fino al termine della stagione e dunque schierati da Hans Flick per le prossime gare.

Barcellona, novità su Dani Olmo e Pau Victor

Il ricorso presentato dal Barcellona al CSD puntava sul fatto che la decisione presa dalla Liga e dalla Federcalcio spagnola andasse contro il diritto al lavoro, citando norme diventate ormai obsolete. Sentenza appoggiata dallo stesso CSD, che ha dichiarato “nullo per mancanza di competenza” l’accordo preso dalla Commissione di Monitoraggio del Convenio di Coordinazione RFEF-Laliga.

Niente più sospensione nei contratti di Dani Olmo e Pau Victor dunque per il Barcellona, che potrà tornare a schierare i due giocatori liberamente fino al termine della stagione 2024/2025.

Il caso palchi VIP

La decisione presa dal CSD non ha nulla a che vedere però con un altro caso che pende ancora sul Barcellona: quello che riguarda la vendita di parte dei palchi VIP e i relativi 100 milioni di euro di guadagni del nuovo stadio Spotify Camp Nou.

I dubbi sono emersi circa la contabilizzazione dei conti, con la Liga che avrebbe rivisto al ribasso il limite di spesa relativo al costo della costruzione della squadra per il Barcellona. Questione che aveva portato il presidente blaugrana Joan Laporta a esprimersi duramente nella giornata di mercoledì 2 aprile 2025: “Risponderemo a LaLiga . Vogliono attaccare i nostri interessi. Hanno approvato gli ingaggi di Pau Victor e Olmo e ora hanno cambiato idea. Perché? Hanno fatto un pessimo lavoro fin dall’inizio quando hanno approvato le operazioni?“.